В Нижнем Новгороде изменится дорожное движение на улицах Студенческой, Артельной и Ветеринарной Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

Движение транспорта будет изменено на улицах Полярной Студенческой, Артельной и Ветеринарной в Нижнем Новгороде с 27 августа 2021 года. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на участке улицы Ветеринарной от улицы Пушкина до проспекта Гагарина введут одностороннее движение. Теперь выехать на проспект Гагарина с улицы Ветеринарной можно будет налево и направо: при этом налево можно будет повернуть с двух полос.

В Нижнем Новгороде изменится дорожное движение на улицах Студенческой, Артельной и Ветеринарной Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

Кроме того, для того, чтобы автомобилисты смогли беспрепятственно проезжать по улице, запретят остановку и стоянку транспортных средств на улице Ветеринарной по правой стороне от дома №2 до проспекта Гагарина и по левой стороне от улицы Пушкина до проспекта Гагарина.

Поворот с проспекта Гагарина на улицу Ветеринарную теперь будет запрещен. На односторонний участок улицы Ветеринарной при движении со стороны улицы Бекетова автомобилисты смогут попасть, повернув на улицу Артельную или на улицу Студенческую. Для тех, кто движется со стороны площади Лядова, маршурт можно построить через улицу Артельную и далее по улице Пушкина проследовать до места назначения.

Так, специалисты центра организации дорожного движения прогнозируют увеличение транспортного потока на улице Студенческой, поэтому для увеличения пропускной способности улицы дополнительно введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств на обеих сторонах улицы Студенческой на участке от улицы Кулибина до улицы Пушкина.

В Нижнем Новгороде изменится дорожное движение на улицах Студенческой, Артельной и Ветеринарной Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

Помимо этого, изменится и движение по улице Артельной: повернуть с нее на проспект Гагарина можно будет только направо в сторону площади Лядова. Для того, чтобы проехать налево в сторону «Дворца спорта», теперь нужно строить маршрут по улицам Пушкина и Ветеринарной. На перекрестке Гагарина и Артельной в скором времени введут режим светофора, позволяющий одновременно запускать транспортные потоки с проспекта на Артельную и в обратную сторону.

По словам главы города Юрия Шалабаева, после изменения схемы движения по одной из самых загруженных площадей Нижнего Новгорода, площади Сенной, пешеходные переходы станут безопаснее, а прочие изменения будут способствовать увеличению пропускной способности проспекта Гагарина, безопасности дорожного движения и уменьшению заторовых ситуаций.

Напомним, что движение транспорта по улице Ильинская в Нижнем Новгороде временно перекрыли с 6 до 16 августа в связи с ремонтом участка дороги. Речь идёт об участке дороги от Зеленского съезда до переулка Вахитова. Движение приостановлено с 00:01 6 августа до 23:59 15 августа. Объезд ремонтируемой зоны организуют по прилегающим улицам.