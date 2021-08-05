Сотрудник ГУФСИН скрылся после совершения смертельного ДТП в Нижегородской области

Фото: УГИБДД Нижегородской области "407-й на связи!"

В Нижегородской области сотрудник ГУФСИН устроил смертельное ДТП и, вместо того, чтобы попытаться оказать помощь пострадавшим, просто сбежал с места происшествия, бросив на дороге свою искореженную машину. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Авария произошла утром 1 августа в Краснобаковском районе. Около половины восьмого утра сотрудник исправительной колонии 31-летний Денис Х. ехал на своей «Шевроле Круз» по трассе Красные Баки – Варнавино– Белышево, как вдруг его вынесло на встречку.

- Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу Калину». 42-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. В ведомстве также уточнили, что стаж водителя иномарки составляет 11 лет.

Денис Х. ехал не один, а с пассажиром – 32-летним мужчиной, который в результате столкновения получил перелом ноги. Водителя инормаки прибывшие сотрудники экстренных служб не застали: он скрылся, оставив на дороге свою машину с раненым пассажиром.

По словам очевидцев, спустя несколько часов после аварии водитель пришел к подъезду одного из домов в поселке Ветлужский и завел беседу с местными жителями. Мужчина покачивался и был весь в крови.

- С его слов, при столкновении он сильно ударился головой, стало плохо - закружилась голова и затошнило. Он спустился вниз к лесонасаждению. В поле его стошнило, и он потерял сознание. Очнулся только под вечер, по лесной просеке вышел к нашим домам – рассказал программе «Кстати» очевидец Виталий Воронин.

Подозреваемого в совершении смертельной аварии и его пассажира госпитализировали. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

- В ходе расследования уголовного дела подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. ГУФСИН по Нижегородской области проводит по данному факту служебную проверку, после выхода с больничного листа подозреваемый будет уволен, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.

Подозреваемому в смертельном ДТП сотруднику колонии грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это уже не первое дорожное происшествие, виновником которого становится сотрудник службы исполнения наказаний. Так, в новогоднюю ночь пьяный ГУФСИНовец сбил компанию подростков в поселке Дружный под Нижним Новгородом. Тогда, к счастью, обошлось без жертв. Виновнику аварии дали два года колонии-поселения.