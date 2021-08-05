Партия «Новые люди» провела опрос среди нижегородцев об отношении к вакцинации.

Партия «Новые люди» провела опрос среди нижегородцев об отношении к вакцинации. Все участники должны были ответить на простой вопрос – как они относятся к вакцинации. Опрос проводился в течение нескольких дней и вызвал большой интерес среди горожан.

- Одни считают, что вакцинироваться нужно, потому что это поможет победить коронавирус, - рассказали о результатах опроса представители партии. - Другие, наоборот, выступили противниками вакцинирования. Ведь это добровольное решение человека: делать ему прививку или нет.

Как показали результаты опроса, большинство респондентов сделали прививку, потому что им нужно было ехать в отпуск, а без прививочного сертификата их бы никуда не пустили. У других на вакцинации настояло руководство на работе. А кое-кто все еще находится в сомнениях, и поэтому не спешит делать прививку.

Об итогах опроса рассказал руководитель нижегородского отделения партии “Новые люди” Михаил Холин

- Люди действительно разделились на два лагеря – кто-то выступает «за», кто-то – против вакцинации, - отметил руководитель нижегородского отделения партии “Новые люди” Михаил Холин. – Однако сейчас намного важнее вопрос, насколько уместно отстранять людей от работы за отказ от вакцинации. Мы считаем, что вакцинация очень важна, но она должна быть добровольной. Все должно происходить через популяризацию, а не через увольнение и отстранение от работы. Граждане должны быть защищены трудовым законодательством и иметь право выбора.

Результаты опроса показали, что главной причиной отказа от вакцинации стала недостаточная, по их мнению, исследованность вакцин. Некоторые из опрошенных признались, что имеют противопоказания к прививке.