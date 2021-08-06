Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 августа 2021 года: Новый рекорд суточной заболеваемости зафиксировали в регионе
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 552 случая новых заражений коронавирусом среди жителей – таким образом был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости. Число заражённых в области превысило 143 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 143 277.
Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 130 511 человек. За последние сутки выписали 489 нижегородцев.
К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 208 жителя региона.
Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что вакцинация от коронавируса будет платной только для иностранцев в Нижегородской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!