Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 августа 2021 года: Новый рекорд суточной заболеваемости зафиксировали в регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 552 случая новых заражений коронавирусом среди жителей – таким образом был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости. Число заражённых в области превысило 143 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 143 277.

Количество выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 130 511 человек. За последние сутки выписали 489 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 5 208 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние два месяца обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что вакцинация от коронавируса будет платной только для иностранцев в Нижегородской области.

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