Нижний Новгород украсил обложку бортового журнала российской авиакомпании

В журнале читателей ждут гид по музеям города и знакомство с программой 800-летия Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижний Новгород украсил обложку августовского номера бортового журнала авиакомпании «Аэрофлот». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, на обложке разместились вид на Стрелку, стадион «Нижний Новгород» и Собор святого благоверного князя Александра Невского в залпах салюта. В журнале особое место заняли материалы, которые посвящены 800-летию города.

- Нижний Новгород, несомненно, является одним из самых значимых городов России, с богатейшей историей и культурой. Именно этим он всегда притягивал большой поток туристов. А сейчас, в год 800-летия, туристическая значимость города на карте страны значительно выросла. И этот факт подтверждают крупнейшие компании и журналы, который размещают Нижний Новгород на своих обложках, — отметил заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

В журнале представят гид по городу и нижегородским музеям, в котором будет подробное описание крупных выставок августа 2021 годв, а также подборка основных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которые смогут посетить все желающие гости и жители города.

Особо важно отметить, что Нижний Новгород с авиакомпанией «Аэрофлот» связывает многое: воздушный маршрут Москва — Нижний Новгород был открыт в июле 1923 года и стал первым регулярным пассажирским авиамаршрутом России.

Напомним, что в июне текущего года Нижегородский кремль украсил обложку журнала National Geographic. Центральной темой номера авторы назвали «800 лет гостеприимства» Нижнего Новгорода.

В журнале представили большой гид по городу, в котором об особых местах Нижнего Новгорода рассказывают губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин, художники Артем Филатов и Никита Nomerz, архитектурный критик Марина Игнатушко и многие другие. Для читателей журнала редакция также приготовила несколько туристических гидов и маршрутов - по набережным, по гастрономическим точкам, объектам деревянной архитектуры и стрит-арта, а также «Карту закатов», которая содержит все 18-ть площадок для встречи легендарных закатов.