В Нижнем Новгороде на улице Невзоровых загорелись сараи Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В массиве сараев в Нижнем Новгороде произошел пожар во вторник, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло по адресу улица Сестер Невзоровых д.35. Так, сообщение о возгорании поступило в 19:34 по московскому времени.

В Нижнем Новгороде на улице Невзоровых загорелись сараи Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Известно, что на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было открытое горение. Локализировать пожар удалось в 20:20. В 20:25 объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 кв.м.

На месте работали 10 единиц техники и 40 человек личного состава МЧС

В Нижнем Новгороде на улице Невзоровых загорелись сараи Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным пострадавших нет.

Напомним, что сегодня, 3 августа, в это же время пожар произошел на территории Нижегородского кремля.

В ведомстве уточнили, что по предварительной информации, возгорание произошло в рабочей бытовке, расположенной на территории кремля. Угрозы распространения огня нет. В 19:52 ликвидировали открытое горение на площади 12 квадратных метров. Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.