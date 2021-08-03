Пожар произошел на территории Нижегородского кремля Фото: группа Вконтакте "Левый берег. Бор"

В кремле Нижнего Новгорода произошел пожар во вторник, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что по предварительной информации, возгорание произошло в рабочей бытовке, расположенной на территории кремля. Угрозы распространения огня нет.

Пожар произошел на территории Нижегородского кремля Фото: группа Вконтакте "Левый берег. Бор"

В 19:52 ликвидировали открытое горение на площади 12 квадратных метров.

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.

Напомним, что в студенческом общежитии в Нижнем Новгороде произошел пожар в субботу, 31 июля.

Происшествие произошло в общежитии №3 ФГБУ «Приволжский исследовательский медицинский университет» по адресу Приокский район улица Медицинская д.5. Так, сообщение о возгорании поступило в 17:23 по московскому времени.