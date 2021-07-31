Общежитие медицинского университета загорелось в Нижнем Новгороде

Общежитие ПИМУ загорелось в Нижнем Новгороде 31 июля Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В студенческом общежитии в Нижнем Новгороде произошел пожар в субботу, 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в общежитии №3 ФГБУ «Приволжский исследовательский медицинский университет» по адресу Приокский район улица Медицинская д.5. Так, сообщение о возгорании поступило в 17:23 по московскому времени.

Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №3. В 18:11 ликвидировали открытое горение на 4 этаже на площади 45 квадратных метров. Спасти удалось 25 человек, 65 человек эвакуировали из здания.

Общежитие ПИМУ загорелось в Нижнем Новгороде 31 июля Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По перекрытиям пожар перешел на чердачное помещение. На месте работали 35 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются. По предварительным данным погибших нет, пострадало 7 человек.

Напомним, что пять человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП в Дивеевском м.о..

Согласно информации, авария произошла в 8 часов утра в субботу, 31 июля, на автодороге местного значения Выездное-Дивеево-Сатис - на повороте на село Елизарьево. Известно, что произошло столкновение легвого и грузового автомобилей.