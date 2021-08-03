Сквер на площади Горького открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде наконец открыли сквер на площади Горького после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- В последние годы сквер на одной из главных площадей города находился не в лучшем состоянии. Сейчас здесь уложили брусчатку, сделали пандусы для людей с ограниченными возможностями, поставили лавочки, урны, заменили освещение, убрали провода в рамках проекта «Чистое небо», – отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сквер на площади Горького открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города также отметил, что подрядчик полностью сохранил планировку пространства. Причиной этому стало как тот факт, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения, так и то, что во время общественных обсуждений горожане просили сохранить привычный вид сквера.

Примечательно, что украшениями благоустроенной территории стали ажурные белые конструкции с цитатами из произведений Максима Горького.

Сквер на площади Горького открылся после реконструкции в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Теперь проект «Вам решать» продолжит свою работу, горожане снова выберут следующее пространство для благоустройства.

- Акценты немного сместились. В этот раз нижегородцы выбрали для благоустройства свои дворовые территории, внутриквартальные дороги, проезды в частном секторе. Будем приводить в порядок небольшие объекты по всему городу, – дополнил глава Нижнего Новгорода.

Напомним, что сквер на площади Горького в Нижнем Новгороде обещали сдать к концу июля. Подрядчик снова сроки сдачи благоустройства.

Так, причиной переноса открытия сквера на площади Горького стало то, что из-за его охранного статуса подрядчику пришлось искать «нестандартные решения», чтобы не повредить редкие растения, которые там растут.

Первоначально благоустройство сквера должно было завершиться к 1 июля 2021 года. Это лишь одна из вех большой реконструкции площади Горького, которая будет проводиться поэтапно и коснется переходов, островков, тротуара у Дома связи.

Сквер на площади Горького стал победителем рейтингового голосования в рамках проекта «Вам решать», в рамках которого нижегородцы могут напрямую участвовать в преображении города.

По словам главы города Юрия Шалабаева, асфальтовое покрытие дорожек будет заменено на брусчатку, отремонтируют лестницы, установят лавочки и урны, обновят газон. Позаботились разработчики концепции и о маломобильных гражданах: для них будет обеспечен беспрепятственный проход по всей территории сквера. Для приятных вечерних прогулок проектом здесь предусмотрено энергосберегающее освещение с применением светодиодных ламп.