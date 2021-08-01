Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 августа 2021 года: ещё у 539 нижегородца диагностирован коронавирус за сутки Фото: "КП" Архив

По данным на 01:00 1 августа 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 140 558 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 539 новых случаев заражения.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 128 056 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 481 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 5 068 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 1 августа Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 226) и г. Бор (7 244), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (256). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 450), за сутки там выявили 77 новых случаев.

На данный момент Нижегородская область все так же занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (3 514 новых случаев), Московской области (1 915 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 592 новых случая).

Напомним, что две больницы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции в Нижнем Новгороде.

Так, на карантин закрыты четвертое женское и первое мужское отделения в ГБУЗ НО «Психиатрическая больница № 2 г. Нижнего Новгорода» на улице Июльских дней, а также терапевтическое отделение Кстовской ЦРБ.

Данные ограничения в медучреждениях будут действовать до новых распоряжений управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.