Ещё у 535 нижегородцев диагностирован коронавирус за сутки

По данным на 31 июля 2021 года, всего с начала пандемии 140 019пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 494 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 535 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 127 575 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 тысяч, а за последние сутки двадцать восемь нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (12 226) и г. Бор (7 244), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (всего 219) и Спасском районах (256). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (14 450), за сутки там выявили 77 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (3 481 новых случаев), Московская область (1 453 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 916 новых случаев).

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.