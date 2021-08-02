Видео последних секунд жизни трёх погибших в ДТП под Дивеевом появилось в сети. ФОТО: "Нижний №1"
В сети появилось по-настоящему ужасающее видео последних секунд жизни трёх погибших в ДТП под Девеевом. Запись видеорегистратора опубликовали на канале "Нижний №1". На ней запечатлён момент лобового столкновения легкового автомобиля "Mitsubishi Outlander" и грузовика.
Напомним, трагедия случилась на трассе Выездное-Дивеево-Сатис – на повороте к селу Елизарьево – в 8 часов утра 31 июля. За рулём легковушки, которая по неизвестной причине выехала на встречную полосу, была 54-летняя женщина. Как сообщает "Нижний №1", она ехала в паломническую поездку в Дивеево. В автомобиле женщины находились ещё три пассажира. Именно они погибли в результате жуткого ДТП.
Заметив газель, водитель попыталась вернуться на свою полосу, но было уже слишком поздно. Судя по записи, автомобили столкнулись лоб в лоб на высокой скорости. Кажется, что шансов выжить не было в первую очередь у водителя легкового Mitsubishi, но оба водителя остались живы. В настоящий момент они находятся в больнице.
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