«Родной театр драмы!»: Ирина Пегова прогулялась по Нижнему Новгороду

Актриса посетила главные достопримечательности города. Фото: Instagram Ирины Пеговой

Известная актриса Ирина Пегова приехала в Нижний Новгород и прошлась по знакомым улочкам в теплую и солнечную погоду. Своими впечатлениями от прогулки она поделилась в Instagram.

- Нижегородский Кремль! Варианты ... профиль, фас, с улыбкой, без, с синяком на лбу, с болячкой на губе... надеюсь, всем угодила? – прокомментировала актриса свои фотографии.

С утра, 15 апреля, актриса побывала на пробежке и рассказала об этом подписчикам.

Ирина Пегова на прогулке. Фото: Instagram Ирины Пеговой

- Учась в Нижегородском театральном училище два года, каждый день я бегала. Бегала по набережной, которая сейчас выглядит очень-очень дико, здесь ещё снег… Посмотрите, как красиво! - удивляется Ирина Пегова. - Ручейки бегут, все тает, но тает довольно поздновато. Вооот, к истории, теперь каждый раз приезжая в Нижний Новгород, неважно по каким делам, я всегда утром прихожу сюда и бегу.

Ирина Пегова побывала на пробежке. Фото: Instagram Ирины Пеговой

Актриса также отметила, что маршрут для пробежки здесь очень уникален: есть и подъемы, и спуски.

- Можно каждый день придумывать что-то новое, - отметила она.

Ещё Ирина Пегова побывала на Верхне-Волжской набережной, прогулялась с экскурсоводом по Большой Покровской и показала подписчикам Рождественскую церковь.

Актриса гуляет по Большой Покровской. Фото: Instagram Ирины Пеговой

- Вот дымовая церковь купца Григория Дмитриевича Строгонова. 300 лет уже стоит этот храм. Посмотрите, красоты неимоверной, - рассказала актриса.

Рождественская церковь. Фото: Instagram Ирины Пеговой

Также актриса засняла Нижегородский кремль и театр драмы со своего балкона номера в отеле.

Театр драмы, в котором в своем время актриса играла в массовке. Фото: Instagram Ирины Пеговой

- Театр драмы! Я здесь играла в массовке «Ромео и Джульетта», - с теплом вспомнила Ирина Пегова.

Ирина Пегова наслаждается теплой погодой на прогулке. Фото: Instagram Ирины Пеговой

Актриса показала, как в городе готовятся к 800-летию. Фото: Instagram Ирины Пеговой

Виды с Верхне-Волжской набережной. Фото: Instagram Ирины Пеговой

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