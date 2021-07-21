Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 21 июля 2021 года: Число выздоровевших в регионе почти достигло 123 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 527 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 134,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 134 661.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 122 859 человек. За последние сутки выписали 405 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 29 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 763 жителя региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, несколько дней назад был установлен новый антирекорд суточной заболеваемости в регионе.

А также Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как не допустить четвёртую волну коронавируса в Нижегородской области.

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