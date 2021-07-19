Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями стал лучшим в стране.

Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями – лучший в стране. Это показал Всероссийский конкурс Министерства здравоохранения РФ «Лучший СПИД-Центр 2020», в котором ГБУЗ НО НОЦ СПИД занял первое место в направлении «Профилактика».

Профилактика такого социально-значимого заболевания как ВИЧ-инфекция имеет большое значения для всех жителей Нижегородской области. ВИЧ уже давно не является заболеванием, распространенным в маргинальных слоях общества. Самый простой и распространенный способ заражения — обычные незащищенные сексуальные контакты. Каждый человек, который хотя бы раз в жизни игнорировал использование барьерных контрацептивов, находится в зоне риска. Это не значит, что каждый нижегородец является носителем заболевания. Это значит, что с ВИЧ может столкнуться каждый.

Информационная работа, которая ведется Центром, призвана снять табуированность с темы ВИЧ. Сдавать анализы на ВИЧ – это обычная практика заботящегося о своем здоровье человека. Мы регулярно сдаем общий анализ крови, делаем флюорографию – так же должны обстоять дела и с анализом на ВИЧ-инфекцию. ВИЧ – это хроническое заболевание, не смертельное. Но страх, внушенный в конце ХХ века, на первых порах распространения эпидемии, многие не могут преодолеть до сих пор – в третьем десятилетии XXI века, когда существует действенная терапия и жизнь человека с ВИЧ мало чем отличается от жизни здорового человека. Регулярный прием специальных лекарств сохраняет продолжительность и качество жизни человека, живущего с ВИЧ.

Смело можно сказать, что борьба с распространением ВИЧ-инфекции, которую ведет Нижегородский областной центр по борьбе со СПИД, касается здоровья каждого жителя области.

Регулярный прием специальных лекарств сохраняет продолжительность и качество жизни человека, живущего с ВИЧ.

Еще одним важным для всех нижегородцев направлением деятельности Центра стала работа по диагностике COVID-19. Именно на базе лаборатории НОЦ СПИД была запущена крупнейшая в Нижегородской области лаборатория по диагностике самого актуального заболевания современности. То, что выбор по развертыванию COVID-лаборатории пал на НОЦ СПИД, не удивительно.

Во-первых, в Центре прекрасная современная лаборатория площадью 1700 квадратных метров. Лаборатория располагается на трех этажах современного здания, построенного в 2011 году. Здесь трудится 98 специалистов, функционирует более 100 единиц оборудования.

Во-вторых — инфекционные заболевания изначально являются ключевым профилем деятельности Центра. Лаборатория по диагностике COVID-19 был развернута в рекордные сроки — всего за 7 дней! В первые дни работы производительность составляла 180 анализов в сутки, но за короткое время показатели достигли 3500 анализов в сутки, рекорд же пришелся на ноябрь 2020 года — 4019 анализов (13 ноября 2020 года).

ГБУЗ НО НОЦ СПИД хорошо известен и на федеральном уровне. Уникальные проекты, реализуемые Центром, находят высокую оценку среди коллег. Среди этих проектов можно выделить серию мультфильмов о здоровье для детей «Иммунтик», «Школу пациента Online», программу «Регион 52: Тес на ВИЧ», мобильное приложение «Здоровье Плюс».

Иммунтик — новый супергерой, стоящий на страже здоровья. Добрый анимационный персонаж заботится о детях, знакомит их с правилами гигиены, приема таблеток и др.

Мультфильм пользуется успехом на вебинарах, его с удовольствием обсуждают дети.

«Школа пацента Online» стала особенное актуальна в период ограничения на массовые мероприятия. В «Школе пациента» люди из видео-лекций и бесед получают информацию по всем аспектам заболевания: от принятия диагноза да тактики вакцинации от COVID-19.

«Регион 52: Тес на ВИЧ» – программа выездов во все районы области, в ходе которых бригада центра в составе психолога, лаборанта, консультанта проводила лекции и тестирования для всех желающих.

Мобильное приложение создано для удобства пациентов.

Мобильное приложение создано для удобства пациентов — в нем можно найти новости, задать вопрос врачу, записаться на прием.

Но главное достояние Центра — это люди. Инфекционисты, эпидемиологи, педиатры, психологи, терапевты, фтизиатры, аллергологи, иммунологи и другие специалисты, среди которых 17 врачей высшей квалификации, 6 к.м.н., 1 д.м.н. и 1 заслуженный врач.