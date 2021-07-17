Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 июля 2021 года: Свыше 121 тысячи жителей региона излечились от COVID-19 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 529 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 132,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 132 535.

Число выздоровевших в том числе растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 121 283 человека. За последние сутки выписали 380 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 28 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 4 650 жителей региона.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последний месяц обороты заболеваемости значительно возросли.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, штрафы на сумму свыше миллиона рублей заплатят нижегородцы, не опубликовавшие результаты тестов на COVID-19 по возвращении из-за границы.

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