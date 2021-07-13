«День релакса и общения с самыми близкими»: Екатерина Одинцова отметила день рождения. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова сегодня отметила день рождения. Правда, шумных вечеринок и светских тусовок она устраивать не стала. Вместо этого она предпочла остаться дома и провести этот день в кругу близких людей.

- У меня совершенно интуитивно получилось найти тот путь в жизни, который даёт мне гармонию, - призналась телеведущая на своей странице в Инстаграм. - В юности я искала славы и страсти, потом стремилась к независимости и стабильному успеху, а сейчас я просто наслаждаюсь тем, что дарит мне этот мир! Мне есть, за что просить прощения и прощать, но не о чем жалеть! Я благодарна Богу за всё, что имею - и за всё, чего не имею.

Телеведущая рассказала, что полностью довольна своей жизнью и абсолютно счастлива.

- Каждый поворот на извилистой тропинке моей судьбы, даже если приводил меня к болоту или западне, рано или поздно выводил меня оттуда на солнечную поляну, полную сладких ягод, - вспоминает телеведущая. - И я полностью счастлива! И хочу засыпать и просыпаться именно с этим чувством - благодарности и предвкушения!

Кстати, весь последний год телеведущая соблюдала карантинные ограничения – избегала людных мест и старалась проводить все свободное время за городом. Однако под конец весны она все же решилась выбраться за рубеж – вместе с дочерью Диной они отпраздновали Пасху в Майами.