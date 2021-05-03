Екатерина Одинцова отметила Пасху в Майами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известная российская телеведущая Екатерина Одинцова, родившаяся в Нижнем Новгороде, отпраздновала Пасху вместе с дочерью в Майами. Судя по фотографиям, за границей они посетили Русский православный собор Святой Матроны Московской. Праздничные фото и видео Екатерина опубликовала в своём Instagram-профиле (@odintsovaprtrend), где в том числе поздравила подписчиков с самым главным праздником православного мира — с праздником Светлой Пасхи.

Телеведущая с дочерью посетили православный храм в Майами. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Христос Воскресе! Путь к Воскресению всегда лежит через Голгофу, для каждого из нас, мы просто не всегда это осознаём, — написала телеведущая. — Но со временем, поняв и приняв это, человек учится радоваться трудностям, понимая, что они ведут к росту и возрождению! Смертью смерть поправ! С Богом ничего не страшно! И у Бога все живы. Надо жить и радоваться каждому дню! С Праздником!

Снаружи собор выглядит непривычно на фоне пальм, а внутри — по-родному. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На фотографиях она с родной дочерью Диной Немцовой — дочерью российского политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году.

Екатерина с дочерью, как и полагается, были одеты в длинные платья и с покрытой головой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В своём профиле Дина (@dinanemtsova_) тоже поделилась фотографиями и поздравила пользователей с Пасхой:

— С праздником Светлой Пасхи! Христос Воскресе!

Русский православный собор Святой Матроны Московской в Майами, Флорида. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кадры православного собора внутри и снаружи производят двоякое впечатление: одновременно чего-то чужого, одновременно — чего-то абсолютно родного и привычного. Совсем непривычно видеть, разве что, золотые купола и православные кресты на фоне пальм и голубого неба Майами. В особенности по соседству с американским флагом. И снаружи, и внутри собор всё же отличается от тех, которые мы привыкли посещать.

Неизменные атрибуты Пасхи: крашеные яйца и куличи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина с дочерью, как и полагается, были одеты в длинные платья и с покрытой головой.

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