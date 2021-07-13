Катер столкнулся с баржей в Кстове: Пять человека оказались за бортом. ФОТО: Приволжское следственное управление на транспорте.

Приятная субботняя прогулка по Волге едва не закончилась трагедией для жителей города Кстово Нижегородской области – здесь утром 10 июля маломерный катер «Казанка» столкнулся с баржей. Сейчас к расследованию этого инцидента уже подключились следователи.

- По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 68-летнего нелегального речного перевозчика, - сообщили «Комсомолке» в Приволжском следственном управлении на транспорте. – Следствием было установлено, что в районе 934 километра Волги этот нелегальный перевозчик не смог обеспечить безопасность пассажиров, которых он взялся перевозить на своем судне. В результате, моторная лодка столкнулась с баржей по касательной, после чего пять пассажиров судна оказались за бортом, в том числе двое маленьких детей – четырех и двух лет.

К счастью, всех пассажиров удалось спасти. Никто из них при падении не пострадал. Сейчас следствие по этому делу продолжается.

Вообще нынешнее лето с аномальной жарой, доходящей до +35 градусов, оказалось на редкость опасным для любителей пляжного отдыха и водоемов. С начала июня в регионе утонули уже больше 50 человек, в том числе несколько детей. В связи с этим спасатели просят нижегородцев быть особенно внимательными на воде.