Нижегородский врач из красной зоны рассказал о главной ошибке, которую совершают люди при сдаче теста на антитела. Фото: СОЦСЕТИ

С апреля 2021 года Савелий Герасимов работает врачом ковидного центра в ЦРБ города Павлово. Молодой человек является потомственным врачом и недавно окончил университет по специальности неврология. От лица больницы молодой человек ведет свой блог, в котором по просьбе пациентов развенчивает популярные мифы о COVID-19. В одной из последних «сторис» врач рассказал, почему не стоит тратить деньги на анализ, выявляющий наличие антител.

Виды белка

- Коронавирус включает в себя нуклеокапсидный N-белок и спайковый S-белок. S-белок это вакцинальный белок. Его есть смысл проверять только тогда, когда вы уже прошли через вакцинацию. Наличие положительного N-белка говорит о том, что вы переболели. Поэтому перед вакциной предпочтительней сдавать на N-белок, а не на S-белок, как все делают. Если у вас N-белок положительный, то вы переболели. Если вы вакцинировались и решили проверить свои антитела, то проще сдавать на S-белок. Не только проще, но и дешевле, - рассказал специалист.

При всем при этом сделать анализ на N-белок в Нижнем Новгороде не так-то просто. В большинстве клиник такая услуга отсутствует.

- Для меня было неожиданностью, но по какой-то необъяснимой причине в частных клиниках практически не делают анализ на N-белок, - отметил Сергей Герасимов. - Если и делают, то очень мало. Всех почему-то проводят через S-белок, который, по сути, вакцинальный. В государственных больницах могут сделать такой тест, но мне неизвестны случаи, чтобы делали даже платно, надо уточнять. Этот анализ не входит в перечень необходимых пациенту перед вакцинацией.

Впрочем, совсем бессмысленным анализ на антитела не назовешь. Особенно если речь идет о прошедших вакцинацию.

- То, что сейчас берут - это суммарные антитела к S-белку. К S-белку и N-белку антитела вырабатываются одинаково, примерно в тех же самых количествах. Но после вакцинации повышается только S-белок, поэтому он более показателен для вакцинированных. Как выяснилось, на практике не в каждой лаборатории можно разделить (эти показатели, прим.) так, как я разделил в инстаграме, поэтому я бы даже актуализировал информацию на эту тему. Если лаборатории не берут анализ на N-белок, то зачем путать людей. Однако полезнее думать, как защитить себя от опасного вируса, а не как посчитать антитела.

По мнению доктора, смысл сдавать на N-белок есть тогда, когда требуется использовать антиковидную плазму - клетки крови переболевшего человека, организм которого дал иммунный ответ. Такая плазма может использоваться, например, при подозрении на возможно тяжелое протекание болезни.

Разные методы измерения

Сдавая такие анализы, люди часто сравнивают их, ищут интерпретацию в сети. По мнению специалиста, этого делать не нужно хотя бы потому, что нет единого стандарта к единицам измерения и показателям.

-Из-за обсуждения анализов в сети сейчас будет полная неразбериха. Люди и так слабо понимают ситуацию, а если начнут копаться в показателях, рискуют запутаться окончательно. Один и тот же анализ можно сдать три раза и все три результата будут разные. Что касается единиц измерения и их интерпретации, у нас есть качественный метод. Это когда положительный тест или отрицательный, полуколичественный - когда есть две буквы КП и цифра и количественный, когда есть цифра и единицы измерения – ОЕ на миллилитр или единиц на миллилитр, переводить их из одной в другую невозможно, так как они сделаны на разном оборудовании, да и не надо, так как у нас есть референсные значения. Если ваш анализ положительный, то вы переболели. Делать прививку надо, когда вы не болели или когда вы переболели и прошло полгода.

О пользе и вреде прививок

- Я придерживаюсь позиции ВОЗ – если у тебя есть желание, то ты привьешься. Медотводы на самом деле редкое явление, потому что прививка показана практически всем. Все остальное появляется из мифов, которые мы и развеиваем на своем канале. Если мы говорим про вакцину, то она является генно-инженерным препаратом. Такого рода препараты используются уже не первый год, в том числе, при лечении COVID-19 и я сейчас не про вакцины говорю. Никаких отложенных эффектов замечено не было. Если у людей есть сомнения, одна из вакцин построена на старой технологии с использованием «убитого» вируса.

По мнению врача, особое внимание к вакцинам объясняется еще и тем, что их быстро создали и начали массово распространять. Со стороны выглядит, как розыгрыш автомобиля – а не обманывают ли меня? На самом же деле лечение от коронавируса обходится намного дороже, чем прививка.

- Я, конечно, не имею образование вирусолога или микробиолога, чтобы говорить про клеточный уровень, но на что хватает моих знаний эпидемиологии и биологии, о встраивании в генетический материал речи не было вообще, - заметил специалист, говоря о влиянии вакцины на ДНК человека.

В заключение он сказал, что логику в заражении и не заражении коронавирусом искать не стоит. Контактируя с зараженными, можно получить слабую вирусную нагрузку и не заболеть. Также существует мнение, что некоторые люди генетически предрасположены к среднетяжелому течению болезни. Эти темы еще недостаточно изучены.