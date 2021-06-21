Обязательная вакцинация от коронавируса 2021 в Нижнем Новгороде: кому необходима и когда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный санитарный врачи Нижегородской области подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий. Рассказываем, кому необходима обязательная вакцинация от коронавируса 2021 в Нижнем Новгороде.

В соответствии с распоряжением, прививку от коронавируса обязаны сделать следующие работники:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, - многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятии, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятии (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятии для несовершеннолетних в зданиях, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; государственным гражданским служащим, муниципальным служащим Нижегородской области; лицам, замещающим государственные и муниципальные должности Нижегородской области;

- правоохранительных органов

Напомним, ранее сообщалось, что за последние сутки коронавирус выявлен у 268 нижегородцев. Губернатор Нижегородской области ужесточил коронавирусные ограничения. В частности, был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима. И был введен запрет на посещение массовых мероприятий нижегородцев, без ПЦР-теста или прививки.