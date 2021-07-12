«Перевалила за 100 рублей»: Почему нижегородская морковь стала дороже африканского банана

В последнее время нижегородцы, отправляясь за покупками, стали замечать непривычно дорогие фрукты и овощи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время нижегородцы, отправляясь за покупками, стали замечать непривычно дорогие фрукты и овощи. Причем сильнее всех подорожали не заморские бананы и ананасы, а наши родные морковь и свекла. «Комсомолка» прогулялась по городским магазинам и приценилась к летнему урожаю.

Для начала отправляемся в супермаркет крупной торговой сети. Буквально с порога натыкаемся на предложения многочисленных скидок и выгодных предложений: персики обыкновенные – 140 рублей, персики премиум-класса – 230 рублей. Абрикосы и нектарины находятся примерно в одном ценовом сегменте - 145 рублей и 159 рублей соответственно. Ананасы здесь же обойдутся в 116 рублей за килограмм, а бананы – всего 60 рублей.

Дары родных полей и действительно не в пример дороже заморской экзотики. В соседнем ящике лежит заметно подсохшая морковь – видно, что лежит она здесь уже не первую неделю. Однако отдать за нее придется 99 рублей – почти на треть больше, чем за бананы. Немногим дешевле и огурцы с помидорами. За килограмм самых дешевых огурцов придется выложить 95 рублей, а самые дешевые помидоры – 89 рублей. Из ягод здесь удалось най ти только черешню – килограмм этого лакомства стоит 179 рублей.

Хорошо, идем дальше. Следующая точка нашего маршрута ларек «Фрукты и овощи» недалеко от жилых домов. Традиционно магазинчики «у дома» считаются гораздо более выгодными. Здесь якобы и цены дешевле, и продукты свежее. Проверим, так ли это на самом деле.

Сразу бросается в глаза внешний вид фруктов. Они гораздо крупнее и ярче тех, что продаются в сетевом магазине. А вот с ценами не все так однозначно. Мелкие недозрелые абрикосы можно купить и за сто рублей, а за душистые и спелые - придется выложить все 230 рублей. Такая же картина и с овощами. Самые дешевые томаты – 140 рублей за килограмм, самые дорогие – 200 рублей. Морковь и свекла здесь стоят примерно столько же, сколько и в сетевом магазине – 110 рублей. Так что сэкономить в таком магазинчике «у дома» точно не получится.

Почему же родные для нашей полосы овощи так подскочили в цене? Оказалось, виной всему проблемы с прошлогодним урожаем.

- В целом годовая инфляция в Нижегородской области в мае этого года составила 6,5% после 5,7% в апреле. Увеличение инфляции в регионе, как и в целом по стране, связано в основном с ростом спроса при возросших издержках производителей и ретейлеров, - пояснила начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова. - По данным Росстата за май этого года цены на некоторые овощи в годовом выражении действительно растут повышенными темпами. Но это удорожание объясняется в основном временными причинами. Урожай таких овощей, как картофель, свекла и морковь в 2020 году был довольно скромным. Это характерно как для Нижегородской области, так и для страны в целом. В результате этой весной запасы отечественного урожая сократились раньше, чем обычно, и на прилавках стало больше импортных продуктов, которые традиционно дороже отечественных. При этом спрос на овощи оставался стабильным, поэтому рост цен на них был повышенным. С увеличением посевных площадей и поступлением нового урожая ситуация с ценами на овощи нормализуется.

КОНКРЕТНО

За последний месяц из овощной продукции подешевели свежие огурцы, помидоры (на 13-17%), свежая зелень (на 7%). Одновременно с этим повысились цены на картофель, свежую капусту, морковь (в 1,3-1,4 раза), свеклу (в 1,7 раза). Из фруктов и цитрусовых апельсины и лимоны подорожали на 2-5 процентов, а яблоки, наоборот, подешевели на 2%.

Софья БЕЛКИНА