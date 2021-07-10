Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 июля 2021 года: в Нижегородской области побит суточный рекорд заболеваемости Фото: REUTERS

По данным на 01:00 10 июля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 128 849 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 529 новых случаев заражения. Так, в Нижегородской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости.

Предыдущее высокое значение по заболеваемости за сутки было установлено в декабре 2020 года – тогда коронавирусной инфекцией заразилось 506 нижегородцев.

Так, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 118 556 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило целых 394 человека.

К сожалению, за последние сутки двадцать восемь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 4 456 человек.

Статистика зараженных по коронавирусу на 10 июля Фото: Яндекс

Помимо этого, стоит отметить, что больше всего новых заболевших появилось в Балахнинском районе (24 человека) и Городецком районе (22 человека). А в Нижнем Новгороде по заболеваемости лидируют Ленинский и Автозаводский – там за сутки коронавирусом заболели 43 и 34 человека соотвественно.

На данный момент Нижегородская область занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом, уступая место Москве (6 643 новых случаев), Московской области (2 545 новых случаев) и Санкт-Петербургу (1 951 новых случаев).

Напомним, что в Нижегородской области осталось около 85,4 тысяч доз вакцин от коронавируса. Только в среду утром, 7 июля, в Нижегородскую область привезли 637 тысяч доз вакцин. На сегодняшний день число привившихся в регионе составляет 552,6 тысяч человек. В ближайшее время ожидаются новые поставки.