Главу Управления инженерной защиты Нижнего Новгорода задержали за мошенничество

директора МКУ УИЗТ Николая Лаврова задержали на рабочем месте Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения главу Управления инженерной защиты города Николая Лаврова.

- По версии следствия, в 2020 году подозреваемый, исполняя обязанности по должности заместителя директора МКУ «Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода», использовал свое служебное положение и обманом похитил у директора строительной компании 90 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – В обмен он обещал содействие в решении вопроса по заключению с его фирмой контрактов на выполнение работ.

Как сообщает Телеграм-канал «Опер пишет», подозреваемого задержали прямо на его рабочем месте.

Следователи СК и сотрудники УФСБ провели обыск в кабинете подозреваемого с целью найти необходимую для расследования документацию. Подозреваемый признал свою вину. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается.

Отметим, что Лавров сменил на этом посту Алексея Ежкова, который в апреле этого года также был задержан на рабочем месте за получение взятки от компании, устранявшей последствия оползня на Похвалинском съезде.

Когда в 2020 году подрядчик выполнил условия контракта, злоумышленник отказался подписывать документы об оплате работ, пока компания не закупит стройматериалы и не пригонит экскаватор для строительства частного дома в Приокском районе города. В общей сложности подрядчик потратил 220 тысяч рублей и только тогда все документы были подписаны. Ежкова освободили от занимаемой должности, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.