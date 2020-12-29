Ввод новых платных парковок в Нижнем Новгороде решено отложить из-за коронавируса. Об этом на своей итоговой пресс-конференции сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.- Сама по себе система платных парковок уж реализована в большинстве крупных городов России. Это нормальная практика, которая приводит к упорядочиванию парковочного пространства, положительно влияет на облик города, - напомнил Юрий Шалабаев. - Но в условиях ковида вводить платные парковки нецелесообразно, поэтому в 2021 году будут введены в действие только парковки закрытого типа. Вы знаете эти три парковки. Они уже давно являлись платными – это парковки на площади Горького, у Московского вокзала и у Нижполиграфа. Остальных парковок открытого типа в 2021 году вводиться не будет. Мы будем постепенно вводить их в последующие годы с предложением соответствующих льготных программ и абонементов.