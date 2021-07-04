Машина скорой помощи застряла на дороге в Сергачском районе Фото: Архив "КП"

Жители села Луговое пожаловались в соцсетях на то, что машина скорой помощи застряла на дороге, так как проезд по техническим причинам стал невозможен. Ситуацию прокомментировал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев.

Накануне стало известно, что две недели назад в селе на дороге прорвало трубу, в результате размыло главную и единственную дорогу. В итоге образовалась огромная яма с водой, благодаря которой проезд в село стал невозможен. На днях там застряла машина скорой помощи, которая выехала на вызов местных жителей. Ее пришлось вытаскивать с помощью трактора.

- Недопустимо, чтобы из-за бюрократии или халатности некоторых должностных лиц страдали люди, - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области обещал провести совещания с представителями Водоканала и администрации и решить проблему совместными усилиями.

- О данном инциденте мне стало известно из социальных сетей. Неприемлемо, чтобы уже на протяжении двух недель единственный проезд в село заблокирован по вине подрядных организаций. Хорошо, что с жителями, к которым направлялась скорая помощь, все хорошо, но ситуация могла бы иметь негативный сценарий. Службы экстренного реагирования должны круглосуточно иметь возможность беспрепятственного проезда в село, и для жителей села дорога должна быть безопасной, - отметил депутат.

Напомним, что министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку по факту смерти сотрудницы арзамасского роддома. Предположительно, она умерла от ботулизма.