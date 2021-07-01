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Общество1 июля 2021 12:06

Минздрав проводит проверку арзамасского роддома из-за смерти сотрудницы

Предположительно, она умерла от ботулизма
Екатерина КУРОЧКИНА
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Министерство здравоохранения Нижегородской области проводит проверку по факту смерти сотрудницы арзамасского роддома. Предположительно, она умерла от ботулизма. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram в четверг, 1 июля.

- Выражаю глубокие соболезнования семье, где скоропостижно скончалась наша коллега Сенина Валентина Александровна. Минздрав Нижегородской области организовал проверку первичной медицинской документации по ситуации, произошедшей в Арзамасской ЦРБ. Мы заинтересованы в тщательном расследовании всех фактов, – написал Даивд Мелик-Гусейнов.

Известно, что 38-летняя женщина работала статистом в роддоме Арзамаса. По предположительным данным, она умерла от ботулизма из-за того, что в городе не было необходимых лекарств.

Также, с диагнозом «ботулизм» доставили в нижегородскую больницу сына погибшей.

До завершения проверки министр здравоохранения Нижегородской области попросил воздержаться от оценочных суждений и обвинений арзамасских медиков.