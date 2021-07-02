«Раздался взрыв, стены задрожали»: Очевидцы рассказали о взрыве газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде

Очевидцы рассказали о взрыве газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде. Фото: Мария СОРОКИНА

Спасательные работы продолжаются на месте взрыва в многоквартирном доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Напомним, взрыв прогремел здесь около семи утра 2 июля. В результате ЧП серьезные травмы получили три человека. Еще более 60 жителей были эвакуированы, среди которых девять детей. «Комсомолка» побывала на месте ЧП и встретилась с жителями поврежденного дома.

- Я как раз утром собиралась на работу, когда раздался мощный взрыв, - рассказала «Комсомолке» жительница дома Наталья Сергеевна. – Это было очень страшно! Стены задрожали, окна повылетали. Растерянность полная – не знаешь куда идти, куда бежать. Я вышла в коридор и уже увидела, как все разворотило: и стены разрушены, и двери выворочены.

Большинство жителей выбегали, кто в чем был. Жильцы не успели ни схватить вещи, ни найти документы.

- У меня даже собака там осталась, - переживает Наталья Сергеевна. – И сотовый телефон там же. Я выскочила в одном халате. Надеюсь, что скоро пустят нас в дом, хоть посмотреть, в каком состоянии квартиры.

«Комсомолка» побывала на месте ЧП и встретилась с жильцами пострадавшего дома. Фото: Мария СОРОКИНА

В качестве пункта временного размещения жильцам предоставлена местная школа. Однако большинство из них туда не пошли.

- Мы отсюда никуда не уйдем, - заявляют местные жители. – Сейчас будем ждать, что скажет комиссия. Но пока говорят что, скорее всего, дом восстановлению не подлежит. Даже не знаем, куда нам теперь деваться.

Тем временем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Сейчас на месте происшествия работают нижегородские следователи, которым предстоит выяснить причины взрыва.

Как рассказали спасатели, работавшие на месте происшествия, разбор завалов надеются завершить уже сегодня, но впереди еще много работы. Комиссия уже побывала на месте происшествия, были произведены замеры. Позднее станет известно, подлежит ли дом восстановлению.

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