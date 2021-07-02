Видео, снятое после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, появилось в сети. ФОТО: очевидцы происшествия.

В Нижнем Новгороде продолжаются спасательные работы на месте взрыва газа в многоквартирном доме на улице Светлоярской. Напомним, утром 2 июля в трехэтажном доме в Сормовском районе произошел взрыв газа. Только чудом в результате происшествия никто не погиб. Публикуем видео, снятое после взрыва в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.

- Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило в 6:57 2 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия разрушились межэтажные перекрытия и повылетали стекла. Из здания были эвакуирован 61 человек, в том числе 9 детей. По предварительным данным, три человека госпитализированы.

Тем временем министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов уже взял под личный контроль оказание медицинской помощи всем пострадавшим. В ближайшее время будет решен вопрос с временным размещением всех пострадавших.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» продолжает следить за развитием событий.

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