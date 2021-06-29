Фура сбила женщину с детьми около поста ГИБДД в Кстовском районе

Фото: «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Днём, 29 июня, недалеко от поста ГИБДД в Зелёном городе произошло страшное ДТП. Фура сбила женщину с детьми, переходивших дорогу на пешеходном переходе. Первыми о жуткой трагедии рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Женщина от полученных травм погибла на месте, дети чудом не пострадали... просто кошмар, что они пережили, - написали нижегородцы.

Многие также отметили, что на дороге есть светофор, который мог бы повлиять на исход, вот только, к сожалению, он оказался в нерабочем состоянии.

- Светофор утром уже не работал, после урагана, видимо за весь день так и не починили. Вот страшный результат, - поделилась Ирина Шарова. – Поэтому нужны надземные пешеходные переходы! Сумасшедшее движение, куча машин, загородная трасса, остановить многотонную фуру за секунду не получится, понятно, что это не оправдывает водителя, но на таких трассах не такие переходы нужны.

В правоохранительных органах информацию о ДТП подтвердили. Наезд на трёх пешеходов произошёл примирено в 13:50 на 432 километре федеральной трассы М7-Волга.

- В результате аварии один пешеход получил смертельное ранение, двое доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В настоящее время точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Напомним, ещё одно жуткое ДТП сегодня произошло в Лысковском районе, там столкнулись три легковушки и фура. На месте происшествия найдены тела трёх погибших, ещё один человек пострадал и был госпитализирован.

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