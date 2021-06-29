Трое погибших и один раненый: Фото страшной аварии под Нижним Новгородом появилось в сети

Фото страшной аварии под Нижним Новгородом появилось в сети. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Ранним утром 29 июня страшная авария произошла на трассе М-7 “Волга» в городе Лысково Нижегородской области – там столкнулись сразу четыре автомобиля. В результате аварии три человека погибли. Еще один пострадавший доставлен в больницу. Первыми о жуткой трагедии рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.

- Тягач столкнулся с тремя легковушками, а потом все вспыхнуло, - рассказали нижегородцы.

Вскоре информацию о массовой аварии в Лысковском районе подтвердили и в правоохранительных органах.

29 июня в Лысковском районе столкнулись три легковушки и фура. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Около 6:50 утра на улице Казанской в городе Лысково произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе одного грузовика, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате ДТП произошло возгорание одного из автомобилей. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Автомобили превратились в груду металла, поэтому чтобы вызволить пострадавших, пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Именно они первыми оказали помощь пострадавшим.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- Обстоятельства происшествия и личность погибших устанавливается, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгород» будет следить за развитием событий. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших.