Четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «ВАЗ» в Шахунье Фото: Архив "КП"

Четыре человека, в том числе один ребенок пяти лет, пострадали в ДТП в Шахунье. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 14 часов в воскресенье, 27 июня, в г. Шахунья на 259-й км дороги «Н. Новгород – Яранск». Известно, что произошло столкновение автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2110».

На данный момент причины ДТП еще устанавливаются. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в ЦРБ г. Шахунья.

На месте ДТП работали 3 человека личного состава и 1 единица техники. Они также отключили аккумуляторы повреждённых автомобилей и оградили места происшествия.

Напомним, что жара до +35 градусов ожидается в Нижегородской области в воскресенье днем, 27 июня. Также отмечается, что в этот день из-за аномальной жары повышена вероятность возникновения ЧС. Нижегородцев призывают быть предельно внимательными и соблюдать все правила безопасности.