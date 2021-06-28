«Я жду встречи с мэром»: Директору нижегородской школы № 24 так и не объяснили причину скандального увольнения. ФОТО: сайт школы № 24

В Нижегородской области не утихают страсти вокруг скандального увольнения директора школы № 24. Напомним, в середине дня 18 июня в кабинете директора школы Елены Борисовны Моисеевой появились сотрудники департамента образования и заявили, что она здесь больше не работает.

- Никто мне заранее ничего не говорил, не предупреждал, - говорит Елена Моисеева. - Я была в кабинете психолога, когда позвонила секретарь и попросила подойти в свой кабинет. Я пришла и увидела двух девушек из администрации и заведующую районного управления образования. Они попросили меня присесть, включили аудиозапись, уточнили, что я не на больничном, спросили, во сколько начался и во сколько закончится мой рабочий день, после чего зачитали мне постановление об увольнении.

На защиту педагога поднялась вся школа – родители, ученики, учителя. История вскоре получила огласку на федеральном уровне. Однако в самой администрации Нижнего Новгорода причины увольнения за эти десять дней так и не назвали.

- Трудовой договор с Моисеевой Е.Б. расторгнут 18 июня 2021 года по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ, - лаконично прокомментировали инцидент в департаменте образования. - Денежная компенсация за расторжение трудового договора, предусмотренная статьёй 279 Трудового кодекса РФ, выплачена Моисеевой Е.Б. в установленном порядке. В настоящее время учреждение продолжает функционировать в штатном режиме.

Сейчас Елена Борисовна занята подготовкой к выпускному балу – до него остаются считанные дни. И меньше всего она хочет испортить праздник детям.

- Я очень благодарна, что они меня пригласили. И сейчас для меня их праздник – самое главное, - призналась педагог. – Правда, мне уже пообещали, что со мной встретится мэр Нижнего Новгорода. Я сейчас жду эту встречу. Если не удастся урегулировать этот вопрос мирным путем, то я готова обратиться в суд. Я уже начала понемногу собирать документы. Думаю, что в конце недели я уже подам заявление в суд.

Тем временем родительский комитет написал письмо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и в Министерство образования региона в защиту уволенного директора.

- Мы спасаем не только ее, но нашу школу, наших детей и будущих детей, которые придут сюда учиться, - убеждены родители.

В свою очередь, сотрудники департамента образования затеяли в школе проверку. Она должна была завершиться еще 25 июня. Однако ее результаты до сих пор не озвучены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они унизили не меня – они унизили профессию учителя»: Директор нижегородской школы №24 рассказала о своем увольнении без объяснения причин

На защиту уволенного директора встали педагоги, родители и другие представители общественности (подробности)