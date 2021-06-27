«Божественно красиво»: Серебристые облака в небе восхитили нижегородцев. ФОТО: Дарья Труфанова

В Нижнем Новгороде лето ставит новые температурные рекорды, которые синоптики уже окрестили «африканской жарой». Из-за такой погоды нижегородцы вынуждены гулять исключительно по вечерам. Тут-то они и заметили весьма необычное природное явление – серебристые облака. Белесо-голубые нити, пронизывающие небосвод, никого не оставляют равнодушными.

- Божественно красиво, - признаются нижегородцы, которым посчастливилось полюбоваться этим редким явлением. – Никакого фотошопа не надо!

Ученые-облаковеды называют их полярные мезосферные (polar mesospheric) или ночные святящиеся облака (noctilucent clouds). Они по праву считаются одной из современных загадок метеорологии. Образующиеся в самом холодном слое атмосферы Земли – мезосфере, на высоте 80–85 километров, они состоят из ледяных кристаллов размером не больше 0,001 мм в диаметре. Исследователи теряются в догадках, почему серебристые облака образуются настолько высоко.

Полюбоваться этой красотой нижегородцы могут только летом. ФОТО: Дарья Труфанова.

По данным НАСА, в мезосфере крайне холодно и очень сухо, в миллионы раз суше, чем воздух над пустыней Сахара, а строение атмосферы не позволяет парам воды быть перенесенными от поверхности земли на такую высоту. У ученых есть предположение, что вода, из которой образованы кристаллики льда, приносится кометами или метеоритной пылью из межпланетного космического пространства. Но доказать этого пока никто не смог.

Впрочем, неразгаданные тайны серебристых облаков не мешают нижегородцам любоваться этим природным явлением и делать на редкость красивые снимки. Правда, всем, кто хочет пополнить свою коллекцию снимков, стоит поторопиться – увидеть их в Нижнем Новгороде можно только ночью в летние месяцы – с середины июня до середины июля. Обычно они видны невысоко над горизонтом – над Волгой и над зелеными массивами Борской поймы. Не упустите своего шанса этим летом полюбоваться редкой красотой серебристых облаков!

Дарья ТРУФАНОВА