Фестиваль «Место-2021» в Нижнем Новгороде: художники и их работы

Фестиваль "Место" в Нижнем Нвгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятый фестиваль уличного искусства «Место» завершился в Нижнем Новгороде в минувшие выходные. Как и в предыдущие годы, фестиваль собрал множество художников из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, у нижегородцев есть уникальная возможность познакомиться с различными новыми стилями, узнать, как иностранцы видят наш город и чем хотели бы оживить скучные фасады прямоугольных многоэтажек. «Комсомолка» рассказывает о наиболее запоминающихся работах фестиваля «Место-2021».

На стене здания роддома на улице Варварской появилась работа «Ангелина» художницы Натальи Денисовой, комплиментарно изображающая беременную женщину. Как рассказала сама девушка, она впервые принимала участие в фестивале. Ее работа уникальна еще и тем, что выполнена на сложной поверхности.

"Ангелина" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я изобразила свою близкую подругу Гелю в период ее беременности. Работу я назвала ее именем. Создание такого арта оказалось довольно долгим процессом и заняло где-то неделю. Я начала работать до открытия фестиваля и закончила почти впритык к закрытию. Это действительно была достаточно технически сложная работа. Из-за поверхности. Там из-за кирпича сложновато было рисовать. Само расположение (стены, прим.) относительно солнца не позволяло рисовать целый день, - заметила художница.

Еще один арт появился на улице Алексеевской, 22. Wuper Kec из Сербии создал одну из самых крупных работ фестиваля, в которой сочетается винтаж и современность.

арт Wuper Kec из Сербии Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Владимир Абих не использовал сложных форм, он просто изобразил филворд, где среди прочих слов зашифровал свою фамилию. Арт-объект можно посмотреть в переулке Тихом.

филворд для нижегородцев

Еще один иностранный автор австриец NDZW для своей работы выбрал не очень примечательное строение на улице Ильинской, 146.

На Суетинской, 10, творил художник Роман Мураткин. Он продолжил цикл стрит-арт объектов в своем собственном уникальном стиле «неодеформизм». Ввиду близости реки и цветовой гаммы здания, автор решил изобразить регату под разным углом – как работают спортсмены и как это выглядит со стороны.

неодеформизм Романа Мураткина Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отметим, что работа над некоторыми артами не закончилась с завершением фестиваля. На онлайн-карте в настоящее время отмечен 31 арт-объект, всего же было запланировано порядка 40 работ.

Напомним, четыре мурала фестиваля «Место» украсили объекты «Теплоэнерго».