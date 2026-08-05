Военный марш, стихи и технологии: Каким будет шестой фестиваль «Великая Русь» в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде Фото: АНО «Центр 800».

Музыкальный фестиваль «Великая Русь» (6+) в шестой раз пройдет в Нижнем Новгороде. 29 августа у кафедрального собора Александра Невского вновь объединятся классическая музыка, художественное слово и мультимедийные технологии. Концертная программа будет посвящена истории побед русской армии от эпохи Петра I до завершения Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестиваль у кафедрального собора начнется в 20:00. Концерт будет разделен на тематические блоки,каждый из которых раскроет важнейшие страницы истории России. Музыка, поэзия и визуальное искусство оживят героев Северной и Семилетней войн, Первой мировой и Великой Отечественной войны.

– История России – это живая материя, сотканная из человеческих судеб, триумфов и трагедий. Фестиваль помогает нам стать сопричастными к тем далёким событиям и понять, какой ценой писалась история, почему мы обязаны хранить память о её героях, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Основой музыкальной программы станут полковые военные марши и произведения русских композиторов, а поэзия Михаила Лермонтова и Николая Гумилева представит литературную линию «Великой Руси».

Сопровождать выступления будет масштабная видеопроекция на фасаде собора, связанная с историей, культурой и воинской славой России. Завершится концерт военным маршем из сюиты Георгия Свиридова «Метель».

Отметим, пройти на мероприятие можно по предварительной регистрации.

Ранее сообщалось о том, что в честь 250-летия со дня рождения Александра Ступина в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка под названием «Арзамасская академия» (0+). В экспозицию выставки вошли не только произведения самого Александра Ступина, но и его учеников.

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