К 250-летию Александра Ступина в Нижнем Новгороде открылась выставка Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В честь 250-летия со дня рождения Александра Ступина в Нижегородском государственном художественном музее открылась выставка под названием «Арзамасская академия» (0+). Партнером мероприятия выступила Государственная Третьяковская галерея. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова рассказала, что ранее личность выдающегося живописца не нуждалась в представлении. В начале XIX века он основал первую российскую частную художественную школу, которая расположилась в Арзамасе. За годы своего существования учреждение обучило искусству живописи более 150 учеников.

– Говоря современным языком, Ступин готовил кадры для работы в регионах и был в этом деле первопроходцем, – отметила Наталья Суханова.

В экспозицию выставки вошли не только произведения самого Александра Ступина, но и его учеников: Рафаила Ступина, Николая Алексеева, Ивана Горбунова, Василия Раева, Павла Веденецкого, Николая Рачкова, Евграфа Крендовского. А также работы учителей, друзей и современников художника – живописцев, которые оставили свой след в истории: Ивана Акимова, Василия Шебуева, Алексея Егорова, Александра Варнека, Карла Брюллова, Жана-Лорана Монье и Иоганна Лампи.

– Павел Михайлович Третьяков сознательно приобретал работы учеников ступинской школы. Неслучайно в его собрании оказались портрет А.В. Ступина работы Варнека, целый ряд произведений его учеников. Когда Третьяков начинал собирать живопись, многие имена художников, прошедших обучение в ступинской школе, были забыты, – рассказывает заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе, доктор искусствоведения Татьяна Юденкова.

В искусстве сложилось, что картина не всегда посвящена радостям жизни или счастливым моментам. Многие картины открывают занавес драматизма жизни, ее загадок и трагедий.

Так, на выставке были показаны работы, в которых рефлексирующий зритель может увидеть что-то значимое для себя. В художественный состав проекта вошли не только портреты и пейзажи, но и учебные рисунки.

К таким экспонатам относятся штудия Александра Ступина «Натурщик» (1801 год). А вот к более поздним работам относится экспонат под названием «Охотники на привале», автор Василий Петров. Картину предоставила Государственной Третьяковской галереи из своей коллекции. Не так давно она подверглась процессу реставрации.

– Наши реставраторы сняли поверхностные загрязнения с картины, благодаря чему выявилось очень много интересных деталей, – уточнила Татьяна Юденкова.

Свои силы вложила в проект не только Государственная Третьяковская галерея, но и Государственный Русский музей, а также Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

Благодаря такому творческому объединению организаций для реализации проекта удалось выбрать выдающиеся произведения из библиотеки Аразамасской школы.

– Это интересный проект, который станет ярким событием в культурной жизни Нижнего Новгорода. Благодаря поддержке ведущих музеев страны мы можем показать зрителям подлинные сокровища Арзамасской академии и проследить путь её воспитанников от ученических штудий до мировых шедевров», – подытожил генеральный директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.

Посетить выставку можно по «Пушкинской карте», которая действует в рамках национального проекта «Семья».