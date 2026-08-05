Пугающе-привлекательные грибы обнаружили в Керженском заповеднике Нижегородской области. Белые шапочки с красными каплями, которые издалека напоминают кровоточащий зуб, появились на экотропе «Вишенское болото». Об этом сообщается в группе заповедника в социальной сети Вконтакте.
Грибы с бледно-розовыми шапочками и красными пузырьками на них называются гиднеллумами Пека. Из-за необычного внешнего вида в народе их прозвали «кровоточащим зубом», «клубникой со сливками» и даже «зубом дьявола».
И, несмотря на неоднозначность народных имен, гиднеллум Пека не является ядовитым. Но пробовать его все же не стоит. Чрезвычайно горький на вкус гриб может вызвать расстройство желудка, тошноту и рвоту, а красные капли на его шляпке раздражают слизистые.
Ареал распространения гриба достаточно обширен: Северная Америка, Европа, некоторые регионы Азии. Но в России его тоже видели, например, в Бурятии и Тюменской области. Предпочитает гиднеллум Пека кислые и песчаные почвы, чаще всего образуют симбиоз с корнями хвойных деревьев.
В Нижегородской области кровоточащие грибы нашли на участке экотропы, который проходит по песчаной насыпи бывшей узкоколейной железной дороги. Сразу 18 грибов разного размера росли прямо на обочине дороги.
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