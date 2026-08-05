Пугающие грибы нашли в Нижегородской области. Фото: О. Гореловская / сообщество «Заповедник Керженский» в соцсети Вконтакте

Пугающе-привлекательные грибы обнаружили в Керженском заповеднике Нижегородской области. Белые шапочки с красными каплями, которые издалека напоминают кровоточащий зуб, появились на экотропе «Вишенское болото». Об этом сообщается в группе заповедника в социальной сети Вконтакте.

Грибы с бледно-розовыми шапочками и красными пузырьками на них называются гиднеллумами Пека. Из-за необычного внешнего вида в народе их прозвали «кровоточащим зубом», «клубникой со сливками» и даже «зубом дьявола».

Фото: О. Гореловская / сообщество «Заповедник Керженский» в соцсети Вконтакте

И, несмотря на неоднозначность народных имен, гиднеллум Пека не является ядовитым. Но пробовать его все же не стоит. Чрезвычайно горький на вкус гриб может вызвать расстройство желудка, тошноту и рвоту, а красные капли на его шляпке раздражают слизистые.

Фото: О. Гореловская / сообщество «Заповедник Керженский» в соцсети Вконтакте

Ареал распространения гриба достаточно обширен: Северная Америка, Европа, некоторые регионы Азии. Но в России его тоже видели, например, в Бурятии и Тюменской области. Предпочитает гиднеллум Пека кислые и песчаные почвы, чаще всего образуют симбиоз с корнями хвойных деревьев.

В Нижегородской области кровоточащие грибы нашли на участке экотропы, который проходит по песчаной насыпи бывшей узкоколейной железной дороги. Сразу 18 грибов разного размера росли прямо на обочине дороги.

Фото: О. Гореловская / сообщество «Заповедник Керженский» в соцсети Вконтакте

Ранее нижегородцам рассказывали, чем может обернуться покупка грибов и ягод вблизи автомобильных дорог и какие опасности скрываются в немытых дарах леса.

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