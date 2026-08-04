Многопрофильная клиника «Садко»

Сеть многопрофильных медицинских клиник «Садко» сегодня — это современная экосистема здоровья, которая объединяет широкий спектр амбулаторных услуг, собственную клинико-диагностическую лабораторию, специализированные Центры компетенций, диагностический комплекс экспертного уровня и дневной стационар.
Клиника активно внедряет цифровые технологии, делая медицинскую помощь максимально доступной и удобной для пациентов. Современное мобильное приложение, собственный контакт-центр, выезд врачей на дом и онлайн-сервисы позволяют получать качественную медицинскую помощь в комфортном формате.
Четыре филиала сети, расположенные в разных районах города, работают без выходных — семь дней в неделю, 365 дней в году, обеспечивая пациентам возможность обратиться за медицинской помощью в удобное время.
Высокий уровень медицинской помощи подтверждается профессиональным признанием: на протяжении последних шести лет «Садко» стабильно входит в число 25 крупнейших частных медицинских центров России.
Мы строим будущее новой медицины — такова наша миссия. Мы развиваем медицинские технологии, совершенствуем сервис, расширяем возможности диагностики и лечения. Наша цель — здоровая нация, и каждый день команда высококвалифицированных специалистов «Садко» последовательно и уверенно идет к общей цели. Мы рядом и готовы помочь. Всегда.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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