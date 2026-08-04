Клинико-диагностическая лаборатория «Садко» - Быстро. Ответственно. Абсолютно точно.

Клинико-диагностическая лаборатория «Садко» – это комплекс экспертного класса, выполняющий свыше 2500 видов лабораторных анализов по четырем направлениям:
- общеклинические и биохимические исследования;
- бактериологические исследования;
- иммунодефицитные исследования (ИФА);
- молекулярно-биологические исследования (ПЦР).
Для пациентов доступны 13 медицинских офисов в разных районах города, а также служба выезда на дом. Готовность большинства анализов - менее одного дня. В удобном мобильном приложении по мере готовности можно моментально ознакомиться с результатами.
Высокое качество исследований обеспечивается не только современной технической базой, но и многоуровневой системой контроля. Лаборатория оснащена автоматическими анализаторами ведущих мировых производителей, которые позволяют минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечивают высокую воспроизводимость результатов.
Три года подряд лаборатория «Садко» успешно проходит сертификацию на соответствие международному стандарту ISO 15189:2022 Лаборатории медицинские. Качество и компетенции. Это один из самых строгих в мире стандартов, который регламентирует все этапы лабораторной диагностики: от преаналитики (взятия биоматериала) до выдачи результатов пациенту. В 2024 году лаборатория была также успешно аккредитована по программам межлабораторных сличительных испытаний «ФСВОК 2024».
Сайт - https://lab.sadkomed.ru/
Группа ВК - https://vk.ru/lab.sadkomed
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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