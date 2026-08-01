В Автозаводском парке открылась новая 20-метровая карусель. ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

В Автозаводском парке в Нижнем Новгороде к выходным открылась новая карусель высотой 20 метров. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

- Аттракцион представляет собой установку, которая вращает вокруг вертикальной оси 12 пассажирских модулей, плавно поднимая и опуская их во время движения. Несмотря на немного экстремальный вид, кататься могут дети с 10 лет, - рассказал Юрий Шалабаев.

По словам мэра, каждый сеанс длится шесть минут. Новую карусель установили в городке аттракционов «Ретропарк». Уже сегодня дети и их родители могут опробовать новую карусель.

ФОТО: Соцсети Юрия Шалабаева.

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