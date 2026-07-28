Жеребенок зебры появился на свет в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Жеребенок зебры появился на свет в нижегородском зоопарке Фото: Зоопарк "Лимпопо".

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» снова пополнение. На свет появился жеребенок зебры. Об этом сообщается в группе зоопарка в социальных сетях.

Пополнение в полосатом семействе случилось на днях. Мамой стала зебра Чапмана по имени Ева. Она родила очаровательную кроху.

– Пол малышки известен – это самочка. Роды у Евы прошли хорошо. Мама и дочурка также чувствуют себя прекрасно, – рассказали в зоопарке.

Малышка с удовольствием составляет компанию маме не прогулке и не боится людей. Посетители зоопарка уже могут увидеть малышку в загоне полосатого семейства.

Малышка составляет компанию маме не прогулке Фото: Зоопарк "Лимпопо".

Напомним, в июне в зоопарке «Лимпопо» произошел настоящий беби-бум. Пополнения произошли сразу в нескольких семействах обитателей страны птиц и зверей.

Первыми появились малыши у шотландских коров (хайлендов). Бычок Борька умудрился дважды стать отцом.

Вслед за этим целая череда пополнений произошла у пернатых обитателей зоопарка. Сначала два журавленка вылупились у пары японских журавлей Футо и Иваки. Потом родителями стали пара редких краснокнижных каспийских султанок и редчайшие в мире журавли – стерхи.

Но и это еще не все – малыши появились в семействе яков и у пятнистых оленей.

С таким количеством малышей на базе зоопарка впору открывать звериный детский сад.

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