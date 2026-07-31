Аист Гера из Перевоза стал главой многодетной семьи Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аист Гера, дважды перезимовавший в Нижегородской области, обзавелся семьей. Сначала у пернатого появилась подруга, а вскоре в гнезде заметили троих птенцов. За судьбой многодетного семейства внимательно следят охотинспекторы, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Впервые аиста Геру заметили два года назад в Перевозе, где тот остался на зимовку. Часто птицу видели на берегу реки Пьяны, но особую привязанность Гера проявил к местной водонапорной башне. За две зимовки пернатый успел стать настоящей местной знаменитостью. Жители регулярно замечали его на привычном месте и делились новостями о необычном постояльце.

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

Местные рыбаки время от времени угощали его рыбой, а в сильные морозы птица улетала на конный завод – греться рядом с лошадьми. Там аист прятал лапы в теплой соломе. Подкармливали его и жители города.

– Зимовка аиста в Нижегородской области является нетипичным явлением. По оценкам специалистов, такое поведение аиста может быть обусловлено формированием у птицы привычки к легкодоступной кормовой базе, предоставляемой человеком в весенне летний период, – рассказали в министерстве.

За судьбой аиста внимательно следят охотинспекторы. Они первыми и узнали, что Гера обрел настоящее птичье счастье: у него появилась пернатая подруга. Вскоре в большом гнезде пары на водонапорной башне заметили троих птенцов.

Специалисты продолжат наблюдение за крылатыми. Однако пока неизвестно, останется ли семья на зимовку в Нижегородской области или мигрирует на юг.

Аист Гера из Нижегородской области обзавелся потомством Видео: Минлесхоз Нижегородской области

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