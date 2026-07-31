Гидрометцентр: аномальной погоды не ожидается в Нижегородской области в августе

Стало известно, какой будет погода в августе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гидрометцентр не ожидает аномальной погоды в Нижегородской области в августе. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское» УГМС.

По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в августе в среднем составит +16... +18 градусов, что не превышает нормы 1991 – 2020 годов. Количество осадков также предполагается около среднего многолетнего значения – 55-70 мм.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс.Погода», август будет достаточно разнообразным. В первой половине месяца ожидается пасмурная погода и почти неделя непрекращающихся дождей. Днем температура воздуха будет колебаться от +16 до +26 градусов, а ночью падать до +16... +10 градусов. Зато после синоптики прогнозируют две недели солнечной и умеренно теплой погоды. Столбики термометров чаще всего будут показывать +22 градуса днем и +15 градусов ночью.

Напомним, первые выходные августа порадуют жителей Нижнего Новгорода по-настоящему летней погодой. Горожан ожидают жара до 29 градусов, яркое солнце и слегка освежающий ветерок, а значит, все критерии идеального отдыха на пляже соблюдены.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен