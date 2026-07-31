Все на пляж – загорать: Солнцем и жарой порадует нижегородцев погода в выходные

Жара ожидается в выходные в Нижнем Новгороде Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ближайшие выходные порадуют жителей Нижнего Новгорода по-настоящему летней погодой. Горожан ожидают жара до 29 градусов, яркое солнце и слегка освежающий ветерок, а значит, все критерии идеального отдыха на пляже соблюдены. Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев в первые дни августа.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 1 августа, температура воздуха днем составит +26 градусов, небо будет ясным, а вода прогреется до 19 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки +17 градусов. На протяжении всего дня скорость ветра будет меняться от двух до четырех метров в секунду. Давление не превысит 752 мм рт. ст.

В воскресенье воздух прогреется до +29 градусов. Днем солнце ненадолго спрячется за облаками, но отдыху на пляже это не навредит, температура воды по-прежнему составит 19 градусов. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду, а давление составит 752 мм рт. ст. Ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов, небо снова закроют облака.

Отметим, на следующей неделе на смену солнечной придет пасмурная погода. С четверга синоптики прогнозируют периодические дожди и постепенное похолодание до +18 градусов.

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