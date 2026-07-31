Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2026 10:10

Все на пляж – загорать: Солнцем и жарой порадует нижегородцев погода в выходные

Жара до 29 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на выходных
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Жара ожидается в выходные в Нижнем Новгороде

Жара ожидается в выходные в Нижнем Новгороде

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ближайшие выходные порадуют жителей Нижнего Новгорода по-настоящему летней погодой. Горожан ожидают жара до 29 градусов, яркое солнце и слегка освежающий ветерок, а значит, все критерии идеального отдыха на пляже соблюдены. Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев в первые дни августа.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в субботу, 1 августа, температура воздуха днем составит +26 градусов, небо будет ясным, а вода прогреется до 19 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки +17 градусов. На протяжении всего дня скорость ветра будет меняться от двух до четырех метров в секунду. Давление не превысит 752 мм рт. ст.

В воскресенье воздух прогреется до +29 градусов. Днем солнце ненадолго спрячется за облаками, но отдыху на пляже это не навредит, температура воды по-прежнему составит 19 градусов. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду, а давление составит 752 мм рт. ст. Ночью столбики термометров опустятся до +20 градусов, небо снова закроют облака.

Отметим, на следующей неделе на смену солнечной придет пасмурная погода. С четверга синоптики прогнозируют периодические дожди и постепенное похолодание до +18 градусов.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен