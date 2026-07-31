Носова Елена Николаевна, врач-терапевт участковый ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г. Нижнего Новгорода».

Елена Николаевна Носова - человек, для которого работа стала призванием. Уже более 20 лет она доказывает это каждый день. Профессиональный путь Елены Николаевны в коллективе ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г. Нижнего Новгорода» - 3 года. За это время она сумела завоевать уважение коллег и любовь пациентов.

Елена Николаевна убеждена: врач - терапевт участковый — это не только эксперт в диагностике, но и добрый наставник, которому пациент доверяет. В своей работе доктор сочетает глубокие профессиональные знания с искренней заботой о своих пациентах, а также является специалистом в решении широкого круга задач, от приема и диагностики до организации работы на участке.

Елена Николаевна - специалист, решающий задачи от приема и диагностики до организации работы на участке.

Елена Николаевна в совершенстве владеет методами современной диагностики, лечения, профилактики и неотложной помощи. Основной фокус её практики — грамотно подобранное лечение и контроль за его проведением. С этой целью она подбирает терапию (медикаментозную и немедикаментозную), внимательно следит за ее эффективностью и безопасностью для пациента.

Важная часть работы Елены Николаевны — просвещение. Она подробно разъясняет пациенту суть диагноза, влияние на здоровье образа жизни и обучает необходимым манипуляциям. На приеме у такого специалиста пациенты получают ответы на все свои вопросы.

Елена Николаевна обладает большим опытом, имеет высокий уровень профессиональной подготовки. Ее стиль - это системный подход к работе, сочетание исполнительности и личной инициативы. Ключевые компетенции: способность принимать эффективные решения в стрессовых условиях, умение самостоятельно организовывать рабочий процесс и нацеленность на результат. Она охотно передает свои знания и опыт молодому поколению врачей - терапевтов, подробно и доброжелательно отвечает на их вопросы.

Елена Николаевна постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, участвуя в научной и образовательной деятельности: конференциях, семинарах, является автором ряда публикаций. В работе зарекомендовала себя как надежный сотрудник: дисциплинированна, не допускает врачебных ошибок, строго соблюдает профессиональную этику. В общении с пациентами и коллегами проявляет тактичность, сдержанность и доброжелательность, что способствует ее высокому авторитету в коллективе.

Елена Николаевна владеет методами современной диагностики, лечения и профилактики.

За добросовестный труд в области здравоохранения, успехи в профессиональной деятельности и в связи с Днем медицинского работника Елена Николаевна была поощрена Благодарностью председателя Законодательного Собрания Оренбургской области.

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