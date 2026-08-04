Многочисленные нарушения и издевательства над пенсионерами: Суд закрыл скандальный пансионат в Арзамасе после жалоб на побои и антисанитарию

Суд закрыл дом престарелых в Арзамасе после жалоб на жуткие условия.ФОТО: Соцсети пансионата.

В Арзамасе суд закрыл частный дом престарелых, постояльцы которого жаловались на систематические издевательства. Пожилых людей морили голодом, оставляли без медицинской помощи, а родственников, пытавшихся забрать своих близких, избивал персонал. По данным пресс-службы областного суда, учреждение работало с нарушениями требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического и антитеррористического законодательства.

Постояльцев морили голодом

О происходящем в доме престарелых Арзамаса стало известно в мае. Тревогу забили родственники одной из постоялец. Женщина провела в пансионате всего неделю, но за это время сильно исхудала. Родные, которые прибыли ее проверить, ужаснулись. Когда ей протянули банан, она с трясущимися руками набросилась на еду, хотя ужин только что закончился.

Попытка забрать бабушку обернулась нападением: администратор блокировала выходы, а сотрудники повалили пожилую женщину на пол и выволокли на крыльцо. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, множественные гематомы, а также обострение старых травм. Её увезли на скорой прямо от дверей заведения. Остановить избиение смогли только прибывшие на место сотрудники Росгвардии и полиции.

Оказалось, что пострадавших много

Это оказалась не единственная история. Еще у одной местной жительницы в этом пансионате лежала бабушка, которая попала туда после операции, так как ей требовался круглосуточный уход. Спустя короткое время у пожилой женщины открылись глубочайшие пролежни, переросшие в гнойный абсцесс. Родственница застала её лежащей в гное на постели без простыней и белья. Все переданные средства гигиены, лекарства и деньги у постоялицы забирали. Женщину экстренно госпитализировали в гнойную хирургию, однако после выписки и возвращения в тот же пансионат она умерла через несколько дней.

В доме престарелых начались проверки

После волны публикаций к делу подключился Следственный комитет. Региональное управление СКР начало доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход разбирательства на личный контроль. Параллельно Арзамасская городская прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности скандального учреждения.

Арзамасский городской суд 31 июля полностью удовлетворил требования надзорного органа. Руководству пансионата предписано прекратить оказание услуг по уходу за престарелыми и инвалидами до устранения всех выявленных нарушений.