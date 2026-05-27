«Довели до гнойного абсцесса, лежит в гное, без белья»: Нижегородцы пожаловались на жуткие условия в доме престарелых в Арзамасе и избиения со стороны сотрудников

СКР заинтересовался жуткими условиями в доме престарелых в Арзамасе. ФОТО: Соцсети пансионата.

В Нижегородской области вспыхнул жуткий скандал в одном из частных домов престарелых в городе Арзамасе. Родственники пожилых постояльцев рассказали о жутких условиях в учреждении, где старики вынуждены были сидеть на полуголодном пайке, без помощи и медицинских услуг. А когда они попытались забрать свою исхудавшую бабушку домой, то попали под горячую руку персонала и получили травмы. Сейчас к расследованию уже подключился Следственный комитет.

«Кинулась к банану с трясущимися руками»

Все началось с того, что в середине мая родственники одной из старушек, находящихся в пансионате, всерьез озаботились ее состоянием. Долгими часами они не могли дозвониться ни до самой пенсионерки, ни до сотрудников учреждения. А в редкие минуты, когда бабушка все же брала трубку, всегда казалась сонной. Более того, вскоре она стала жаловаться, что вместо обещанных пяти приемов пищи, их кормят одними макаронами. Чтобы разобраться в ситуации, родственники приехали в дом престарелых лично и ахнули – всего за неделю бабушка сильно исхудала, а увидев банан, кинулась к нему с трясущимися руками.

- Она провела там всего неделю, но за это время сильно похудела, у нее затряслись руки, когда я протянула ей банан, и она с жадностью начала его кушать, несмотря на то, что только что был ужин, - рассказала родственница пенсионерки в группе «Подслушано Арзамас».

Увидев такое, родственники решили тут же забрать бабушку домой и в одностороннем порядке расторгнуть договор. Но не тут-то было. Вскоре разбирательства переросли в откровенную ругань и потасовку.

С такими синяками местные жители вышли из пансионата, когда попытались забрать бабушку. ФОТО: Подслушано Арзамас

- Администратор начал съёмку, выставляя все таким образом, как будто мы не защищаемся, не пытаемся забрать свои вещи, а нападаем. Тётю повалили на пол, тащили за руки, за ноги к выходу, применяя грубую силу на глазах у напуганных постояльцев и сотрудницы,- поделилась родственница в соцсетях. - Они заперли двери, оставив мою тетю лежать на крыльце без сознания. У нее диагностировано сотрясение мозга, множественные гематомы, и под угрозой оказалось сломанное ранее ребро и оперированная катаракта правого глаза. Ее увезли на скорой помощи прямо от стен пансионата.

Уже не первые пострадавшие

По словам родственников, остановить нападение сотрудников смогли только приехавшие на место ЧП сотрудники Росгвардии и полиции. После того, как эта история прогремела в соцсетях, стало понятно, что это далеко не единичный случай. Один за другим жители Арзамаса стали делиться похожими историями. Как оказалось, надолго здесь постояльцы не задерживались – либо родственники успевали их забрать домой, либо спустя несколько месяцев они умирали.

Факт побоев они зафиксировали у медиков. ФОТО: Подслушано Арзамас.

- Судьба столкнула с этим заведением в ноябре прошлого года. Бабушке после операции понадобился круглосуточный уход. Работу оставить не могла, соцзащита не могла предоставить сиделку, чтобы можно было ее сменять. Из больницы привезла бабушку сразу туда. Определили в отдельную палату. По первому впечатлению было все хорошо, бабушка была довольна. Подписали договор на содержание, - поделилась своей историй в группе «Подслушано Арзамас» еще одна местная жительница. - Но вскоре начались ухудшения по здоровью – а именно пролежни. Довели до гнойного абсцесса. Шок от увиденного. Лежит в гною, черная, на постели без простыней и вообще без белья. Все средства личной гигиены привозила каждую неделю, памперсы, подгузники, салфетки, лекарства. Оставляла ей деньги, на то, что вдруг понадобится срочно. Все деньги у нее забирали.

В экстренном порядке бабушку перевели в гнойную хирургию. Там ей оказали необходимую помощь, а затем снова вернули в этот же дом престарелых. Здесь, спустя всего несколько дней, старушка умерла.

Начали проверки СКР и прокуратура

Таких историй местные жители рассказали немало. И ими уже заинтересовались в Следственном комитете. Выяснение обстоятельств взял под личный контроль Бастрыкин.

- В социальных сетях распространяется информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в городе Арзамасе, что привело к ухудшению их состояния здоровья и смерти одной из женщин после госпитализации. Также приводятся сведения о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. – Сейчас по данному факту проводится проверка по статье «« Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Доклад о ходе проверки будет представлен Александру Бастрыкину.

Заинтересовались случившимся и в прокуратуре. Арзамасская городская прокуратура уже обратилась в суд с требованием закрыть скандальный дом престарелых.

- Предварительно установлено, что в частном доме для пожилых граждан в г. Арзамасе выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности частного учреждения путем его закрытия.

Сейчас расследование этого нашумевшего дела продолжается. Сами сотрудники пансионата пока никак не комментируют случившееся.