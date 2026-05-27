«Довели до гнойного абсцесса, лежит в гное, без белья»: Нижегородцы пожаловались на жуткие условия в доме престарелых в Арзамасе и избиения со стороны сотрудников

В Нижегородской области вспыхнул жуткий скандал в одном из частных домов престарелых в городе Арзамасе. Родственники пожилых постояльцев рассказали о жутких условиях в учреждении, где старики вынуждены были сидеть на полуголодном пайке, без помощи и медицинских услуг. А когда они попытались забрать свою исхудавшую бабушку домой, то попали под горячую руку персонала и получили травмы. Сейчас к расследованию уже подключился Следственный комитет.
Все началось с того, что в середине мая родственники одной из старушек, находящихся в пансионате, всерьез озаботились ее состоянием. Долгими часами они не могли дозвониться ни до самой пенсионерки, ни до сотрудников учреждения. А в редкие минуты, когда бабушка все же брала трубку, всегда казалась сонной. Более того, вскоре она стала жаловаться, что вместо обещанных пяти приемов пищи, их кормят одними макаронами. Чтобы разобраться в ситуации, родственники приехали в дом престарелых лично и ахнули – всего за неделю бабушка сильно исхудала, а увидев банан, кинулась к нему с трясущимися руками.
- Она провела там всего неделю, но за это время сильно похудела, у нее затряслись руки, когда я протянула ей банан, и она с жадностью начала его кушать, несмотря на то, что только что был ужин, - рассказала родственница пенсионерки в группе «Подслушано Арзамас».
Увидев такое, родственники решили тут же забрать бабушку домой и в одностороннем порядке расторгнуть договор. Но не тут-то было. Вскоре разбирательства переросли в откровенную ругань и потасовку.
- Администратор начал съёмку, выставляя все таким образом, как будто мы не защищаемся, не пытаемся забрать свои вещи, а нападаем. Тётю повалили на пол, тащили за руки, за ноги к выходу, применяя грубую силу на глазах у напуганных постояльцев и сотрудницы,- поделилась родственница в соцсетях. - Они заперли двери, оставив мою тетю лежать на крыльце без сознания. У нее диагностировано сотрясение мозга, множественные гематомы, и под угрозой оказалось сломанное ранее ребро и оперированная катаракта правого глаза. Ее увезли на скорой помощи прямо от стен пансионата.
По словам родственников, остановить нападение сотрудников смогли только приехавшие на место ЧП сотрудники Росгвардии и полиции. После того, как эта история прогремела в соцсетях, стало понятно, что это далеко не единичный случай. Один за другим жители Арзамаса стали делиться похожими историями. Как оказалось, надолго здесь постояльцы не задерживались – либо родственники успевали их забрать домой, либо спустя несколько месяцев они умирали.
- Судьба столкнула с этим заведением в ноябре прошлого года. Бабушке после операции понадобился круглосуточный уход. Работу оставить не могла, соцзащита не могла предоставить сиделку, чтобы можно было ее сменять. Из больницы привезла бабушку сразу туда. Определили в отдельную палату. По первому впечатлению было все хорошо, бабушка была довольна. Подписали договор на содержание, - поделилась своей историй в группе «Подслушано Арзамас» еще одна местная жительница. - Но вскоре начались ухудшения по здоровью – а именно пролежни. Довели до гнойного абсцесса. Шок от увиденного. Лежит в гною, черная, на постели без простыней и вообще без белья. Все средства личной гигиены привозила каждую неделю, памперсы, подгузники, салфетки, лекарства. Оставляла ей деньги, на то, что вдруг понадобится срочно. Все деньги у нее забирали.
В экстренном порядке бабушку перевели в гнойную хирургию. Там ей оказали необходимую помощь, а затем снова вернули в этот же дом престарелых. Здесь, спустя всего несколько дней, старушка умерла.
Таких историй местные жители рассказали немало. И ими уже заинтересовались в Следственном комитете. Выяснение обстоятельств взял под личный контроль Бастрыкин.
- В социальных сетях распространяется информация о случаях ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в доме престарелых в городе Арзамасе, что привело к ухудшению их состояния здоровья и смерти одной из женщин после госпитализации. Также приводятся сведения о конфликте между родственниками постояльцев и сотрудниками учреждения, в результате которого заявители получили телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. – Сейчас по данному факту проводится проверка по статье «« Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Доклад о ходе проверки будет представлен Александру Бастрыкину.
Заинтересовались случившимся и в прокуратуре. Арзамасская городская прокуратура уже обратилась в суд с требованием закрыть скандальный дом престарелых.
- Предварительно установлено, что в частном доме для пожилых граждан в г. Арзамасе выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми, что могло привести к смерти одной из женщин после госпитализации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности частного учреждения путем его закрытия.
Сейчас расследование этого нашумевшего дела продолжается. Сами сотрудники пансионата пока никак не комментируют случившееся.