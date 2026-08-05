Городская поликлиника № 30: передовые стандарты заботы о вашем здоровье

ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 30 Советского района г. Н.Новгорода». Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г.Н.Новгорода».

Городская поликлиника № 30 Советского района Нижнего Новгорода ежедневно заботится о здоровье более 50 тысяч жителей района. Мы успешно объединяем доступность государственной медицины, комфорт для пациентов и высокие технологии.

Почему выбирают нас?

- Бережливые технологии на практике: Наша поликлиника официально получила сертификат Росатома по «бережливым технологиям». Это значит, что мы свели к минимуму очереди, оптимизировали логистику внутри здания и сделали ваш визит максимально быстрым и комфортным.

ИИ- зеркало, сопровождаемое нейросетью Сбер GigaDoс. Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г.Н.Новгорода».

- Широкий штат узких специалистов: Вам не нужно искать врачей по всему городу. У нас ведут активный прием кардиолог, эндокринологи, неврологи, лор-врачи, офтальмологи, хирург, ревматолог и онколог.

- Масштабная профилактика и новый Центр здоровья: С мая 2026 года у нас успешно функционирует Центр здоровья. Всего за полгода работы мы уже охватили профессиональными профилактическими мероприятиями более 13 500 человек!

Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г.Н.Новгорода».

- Уникальные Школы здоровья: Мы не просто лечим, но и учим жить здоровой жизнью. В поликлинике организованы и регулярно работают бесплатные интерактивные Школы для пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью.

- Безболезненная диагностика экспертного уровня: Всё высокоточное оборудование (УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, рентген, маммография) собрано в одном месте. Особая гордость — проведение деликатных эндоскопических обследований (фиброгастро- и колоноскопия) в условиях экспертного наркоза (седации) для вашего абсолютного спокойствия и безболезненности.

В поликлинике проходит день семейной диспансеризации, приуроченной ко Дню матери. Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г.Н.Новгорода».

- Доступность и удобство 365 дней в году: Быстрая запись через Госуслуги, единый кол-центр и инфоматы. Мы открыты каждый день, включая выходные и праздники, а дежурные специалисты всегда готовы прийти на помощь как в клинике, так и на дому.

- ИИ-диагностика для всех: в холле поликлиники установлено интерактивное зеркало с искусственным интеллектом. Всего за 15 секунд по фотографии лица она может оценить 17 ключевых показателей организма, еще до визита к врачу показав риски, требующие внимания специалиста.

Мы рядом, когда это важно!

Команды врача - эндоскописта и врача анестезиолога- реаниматолога. Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г.Н.Новгорода».

КОНТАКТЫ

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д. 2а

Сайт: https://gp30.ru/

Соцсети: ВКонтакте, MAX

Регистратура/контакт-центр: +7 (831) 274-61-74

Режим работы: Будни: 07:00 – 20:00 | Суббота: 09:00 – 18:00 | Воскресенье: 09:00 – 16:00

Доверьте свое здоровье профессионалам поликлиники № 30!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фото: ГБУЗ НО «Городская поликлиника №30 Советского района г.Н.Новгорода»

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