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Происшествия4 августа 2026 7:40

Взорванный холодильник и выбитые стекла: Стала известна причина взрыва в многоэтажке в Нижегородской областифото

Взрыв произошел в многоэтажном доме в Сарове
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Взрыв выбил стекла в многоквартирном доме в Сарове

Взрыв выбил стекла в многоквартирном доме в Сарове

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Взрыв произошел в многоэтажном доме в Сарове. На место выехали спасатели и медики. К счастью, никто не пострадал. О причинах ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: СОЦСЕТИ.

По данным ведомства, происшествие случилось утром 4 августа. Взрыв произошел в квартире многоэтажки на улице Музуркова, 25/1. При этом, по словам очевидцев, ни дыма, ни запаха гари не было, только громкий «хлопок». На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели и медики.

Фото: СОЦСЕТИ.

– Произошла разгерметизация портативного газового баллона, который находился рядом с холодильником, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате происшествия выбило окна на кухне, частично в комнате.

К счастью, при взрыве никто не погиб. Пострадавших также нет.

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Ранее сообщалось о другом происшествии в Нижегородской области. 30 июля у сенажной ямы в деревне Содомово Уренского муниципального округа 62-летний животновод, который пас колхозное стадо получил удар молнией. Прибывшая скорая помощь констатировала смерть работника.

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